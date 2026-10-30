Жителей Подмосковья пригласили на экоакции по сдаче вторсырья в выходные

Волонтеры экологических объединений Подмосковья 31 октября проведут акции по раздельному сбору отходов. Жители смогут принести на переработку макулатуру, пластик, металл и другие виды вторсырья. Площадки откроются в Видном, Звенигороде, Королеве и Чехове.

В Ленинском округе пункты сбора будут работать по двум адресам в Видном: на Советской улице, 24, с 13:30 до 16:00 и в поселке Расторгуево на Ольгинской улице, 53, с 12:30 до 14:30.

В Звенигороде акция пройдет на улице Ленина, 30, с 14:00 до 15:00. В Королеве вторсырье будут принимать на улице Калинина, 6В, с 11:00 до 13:00. В Чехове площадка откроется на улице 8 Марта, 1А, с 10:00 до 10:50.

На всех точках волонтеры помогут посетителям разобраться с сортировкой отходов и подскажут, какие материалы можно сдать. Организаторы также приглашают желающих присоединиться к экологическим объединениям и помочь в проведении мероприятий.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что интерес жителей к экологическим инициативам растет. Среди приоритетных направлений работы он назвал экологическое просвещение детей и взрослых.

Перед посещением площадок организаторы рекомендуют уточнять, состоится ли акция: возможны внезапные отмены.