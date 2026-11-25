В конгресс-центре Особой экономической зоны «Дубна» 28 ноября состоится Осенний шахматный турнир Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Мероприятие пройдет при поддержке ОЭЗ «Дубна» и Российского военно-исторического общества. Начало в 11:00, участников ждут соревнования по быстрым шахматам и блицу, а также лотерея и викторина.

В деловую и культурную программу войдут открытые лекции: гости узнают об Особой экономической зоне «Дубна» и послушают лекцию Российского военно-исторического общества «Контрнаступление под Москвой». Для участников организуют обзорную экскурсию по территории ОЭЗ.

«ОЭЗ „Дубна“ уделяет внимание не только реализации инвестиционных проектов, но и укреплению кадрового потенциала, поддержке талантливых детей и молодежи. Одним из ключевых направлений стало шахматное движение. В сентябре 2026 года открылся современный шахматный клуб, в котором сегодня обучаются 70 человек разных возрастов», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Антон Афанасьев.

Турнир пройдет в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Адрес: Московская область, Дубна, улица Программистов, дом 4.