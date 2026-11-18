17 ноября участники движения «Волонтеры Подмосковья» провели субботник на придомовой территории у домов на улицах Клубной и Спортивной. Молодые активисты собрали опавшую листву и помогли привести дворы в порядок.

Уборку организовали по инициативе самих волонтеров. Ребята выделили время на общее дело и вместе взялись за работу. Общими усилиями они убрали две улицы.

Территория рядом с жилыми домами стала площадкой, где каждый мог внести свой вклад в чистоту родного поселка. Задача была простой и понятной — убрать то, что накопилось во дворах за осень.

Организаторы мероприятия поблагодарили всех, кто присоединился к субботнику, и отметили готовность молодежи помогать населенному пункту по собственной инициативе.

Для такого участия не нужны праздничная дата или большой проект: начать можно со знакомого двора и посильной работы.