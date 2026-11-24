Готовность парков к работе в холода обсудили на еженедельном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Коммунальные службы муниципалитета уже привели территории в порядок и перешли в режим зимней уборки.

Совсем скоро в муниципалитете откроется первый этап обновленного Тимоховского парка, а также вторая часть сквера «Сосенки». Кроме того, ведется благоустройство Коробовского лесопарка и Советской площади — эти объекты планируют завершить в следующем году. Принимать посетителей зимой уже готовы Центральный, Тимоховский и Расторгуевский парки, лесопарки «Апаринки» и «Высота», а также набережная реки Купелинки.

«Продолжаем делать наш округ комфортнее для жителей. Сейчас в работе четыре крупных проекта по благоустройству, и одновременно мы полностью подготовились к зимнему сезону. Зоны отдыха, техника и специалисты готовы к приему гостей, а коммунальные службы — к уборке территорий», — отметил глава городского округа Станислав Каторов.

Ежедневно в парках трудятся 25 специалистов и задействованы девять единиц техники. На случай сильных снегопадов предусмотрено усиление: при необходимости на уборку выйдут более 80 человек и свыше 17 единиц техники. Для борьбы с гололедом используют только гранитную крошку без химических реагентов, чтобы сохранить зеленые насаждения.

В округе завершается праздничное оформление территорий в едином стиле «Зима в Подмосковье». Во всех зонах отдыха уже установили новогодние ели, а в лесопарках «Апаринки» и «Высота» этой зимой будут работать лыжные трассы протяженностью 3,3 и 2,3 километра.