Новый детский сад появится в жилом квартале «Белая Дача парк» в Котельниках

В жилом квартале «Белая Дача парк» в Котельниках продолжается строительство третьего детского сада. Проект реализует компания ПИК. На площадке завершена кладка стен, рабочие заканчивают устройство кровли и продолжают прокладывать инженерные коммуникации.

Площадь здания превысит 6,1 тысячи квадратных метров, учреждение рассчитано на 300 воспитанников. В детском саду оборудуют девять групп по 25 детей в возрасте от полутора до семи лет. Одна из групп будет предназначена для малышей младше трех лет.

Для занятий и отдыха предусмотрят игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы. Также в здании оборудуют кабинет логопеда. На территории разместят игровые площадки с безопасным покрытием, теневые навесы и пространства для спокойного отдыха.

В составе квартала также предусмотрены поликлиника, пять детских садов и две школы. Два дошкольных учреждения и одна школа уже работают. Через жилой комплекс проходит пешеходный бульвар, где обустроили игровое пространство «Ферма» с домом-мельницей, искусственным ручьем и развивающими элементами.