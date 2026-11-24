Коммунальщики приступили к уборке снега в Мытищах. Специалисты расчищают дороги и посыпают их реагентами.

Старший мастер дорожного отдела МБУ «Леспаркхоз» Наталия Студеная рассказала, что коммунальные службы работают по всему городу.

«Мы сегодня обрабатываем остановочные павильоны, пешеходные тротуары, проводим противоледную обработку, потому что надвигается большой снегопад», — подчеркнула она.

На улицы вышли 120 единиц снегоуборочной техники, а также 241 дворник.

Ранее московский дептранс посоветовал жителям пересесть на общественный транспорт в связи с непогодой. По информации ЦОДД, днем 24 ноября загруженность дорог составляла пять баллов, а средняя скорость была на уровне 29 километров в час. В департаменте предупредили, что вечером время в пути сегодня может увеличиться.