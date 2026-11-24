В реанимацию Домодедовской больницы экстренно госпитализировали 20-летнего молодого человека, случайно выпившего стеклоомывающую жидкость. Даже незначительный объем такого средства может представлять серьезную угрозу для здоровья, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

В стационаре пациента комплексно обследовали, провели дезинтоксикационную терапию и назначили препараты для защиты слизистой желудка.

«Стеклоомывающие жидкости часто содержат токсичные спирты — метиловый спирт, изопропиловый спирт и в большом количестве этанол представляют угрозу для жизни. Особенно опасен метанол: даже небольшое его количество может вызвать необратимую слепоту из-за поражения зрительного нерва или привести к летальному исходу. Тяжёлые отравления поражают почки, печень, центральную нервную систему и вызывают метаболический ацидоз — состояние, при котором страдает каждая клетка организма», — пояснила врач-анестезиолог-реаниматолог Анастасия Руднева.

Медики отмечают, что интоксикацию может спровоцировать и продолжительное вдыхание паров стеклоомывающей жидкости. Среди тревожных симптомов — головокружение, тошнота, головная боль и нарушения зрения.

При подозрении на отравление необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Самостоятельно промывать желудок или вызывать рвоту категорически нельзя.