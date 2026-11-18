Почти 180 килограммов пластиковых крышек собрали за 10 дней в Люберцах
За 10 дней жители принесли около 180 килограммов пластиковых крышек в офис регионального оператора Воскресенского кластера в Люберцах. Собранное вторсырье уже доставили на комплекс по переработке отходов.
Пластик переработают в гранулы, которые используют для изготовления новых изделий. Вырученные средства направят на благотворительность: их перечислят фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для приобретения реабилитационного оборудования.
Сдать крышечки можно в синие контейнеры для раздельного сбора отходов. Предварительно пластик необходимо собрать в канистру объемом от пяти литров литров.
Также вторсырье принимают в офисах регоператора:
- Раменское, улица Вокзальная, 4, третий этаж;
- Люберцы, улица Электрификации, 3;
- Егорьевск, улица Карла Маркса, 110, помещение 1;
- Воскресенск, улица Хрипунова, 8, помещение 5;
- Шатура, улица Интернациональная, 24а.
Проект объединяет раздельный сбор отходов, переработку пластика и помощь детям, которым требуется реабилитационное оборудование.