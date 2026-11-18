Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

За 10 дней жители принесли около 180 килограммов пластиковых крышек в офис регионального оператора Воскресенского кластера в Люберцах. Собранное вторсырье уже доставили на комплекс по переработке отходов.

Пластик переработают в гранулы, которые используют для изготовления новых изделий. Вырученные средства направят на благотворительность: их перечислят фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для приобретения реабилитационного оборудования.

Сдать крышечки можно в синие контейнеры для раздельного сбора отходов. Предварительно пластик необходимо собрать в канистру объемом от пяти литров литров.

Также вторсырье принимают в офисах регоператора:

Раменское, улица Вокзальная, 4, третий этаж;

Люберцы, улица Электрификации, 3;

Егорьевск, улица Карла Маркса, 110, помещение 1;

Воскресенск, улица Хрипунова, 8, помещение 5;

Шатура, улица Интернациональная, 24а.

Проект объединяет раздельный сбор отходов, переработку пластика и помощь детям, которым требуется реабилитационное оборудование.