Конференция «Единой России» прошла в Павловском Посаде

Встреча представителей местного отделения партии состоялась 12 ноября в Колонном зале дворца культуры «Павлово-Покровский». Участники подвели итоги работы за последние три с половиной года и наметили планы на будущее.

Секретарем местного отделения избран Михаил Криворучко — глава Павлово-Посадского округа.

На VII Конференции «Единой России» выразили благодарность депутату Государственной думы Геннадию Панину, заместителю председателя Московской областной Думы Линаре Самединовой, депутату Московской областной Думы Максиму Коркину, председателю Совета депутатов округа Роману Тикунову, всем членам отделения и жителям за поддержку.

Сегодня в окружной партии 943 члена, 1147 сторонников и 76 первичных отделений. Три года отделение стабильно входит в «зеленую зону» рейтинга, а по итогам 2025 года заняло первое место среди муниципалитетов по эффективности.

Депутатский корпус провел около 1000 встреч с жителями, Народная программа 2021–2025 годов выполнена на 100%, а в новую программу внесли уже более 11 тысяч предложений.

Впереди новые задачи. 1 декабря 2026 года партии исполняется 25 лет — к юбилею готовится серия мероприятий. Главная цель остается неизменной: оправдывать доверие конкретными делами и доводить начатое до результата.