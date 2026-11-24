В особой экономической зоне «Дубна» 25 и 26 ноября состоится международный форум «Инновационный экспорт: фармацевтика, косметика и биотехнологии». Об этом сообщило Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках форума пройдет реверсная бизнес-миссия «Сделано в России. Выбирают в мире» с участием иностранных покупателей. Организаторы — Мининвест Подмосковья, Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области и АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“. Мероприятия проходят в рамках нацпроекта „Международная кооперация и экспорт“.

Участники обсудят экспортные возможности в фармацевтике, косметике и биотехнологиях, меры региональной и федеральной поддержки и инфраструктуру для выхода на зарубежные рынки. В прикладном блоке эксперты разберут сертификацию, логистику, защиту интеллектуальной собственности и финансовые инструменты для экспортеров.