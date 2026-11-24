Форум по экспорту фармацевтики и косметики проведут в ОЭЗ «Дубна»
В особой экономической зоне «Дубна» 25 и 26 ноября состоится международный форум «Инновационный экспорт: фармацевтика, косметика и биотехнологии». Об этом сообщило Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В рамках форума пройдет реверсная бизнес-миссия «Сделано в России. Выбирают в мире» с участием иностранных покупателей. Организаторы — Мининвест Подмосковья, Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области и АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“. Мероприятия проходят в рамках нацпроекта „Международная кооперация и экспорт“.
Участники обсудят экспортные возможности в фармацевтике, косметике и биотехнологиях, меры региональной и федеральной поддержки и инфраструктуру для выхода на зарубежные рынки. В прикладном блоке эксперты разберут сертификацию, логистику, защиту интеллектуальной собственности и финансовые инструменты для экспортеров.
Главная цель таких встреч — выстроить прямой диалог между российскими производителями и зарубежными закупщиками, превращая площадку особой экономической зоны в эффективную витрину отечественных технологий для выхода на международные рынки.
Антон Афанасьев
генеральный директор ОЭЗ «Дубна»
Бизнес-миссию проводят для производителей: она дает прямой доступ сразу к нескольким иностранным покупателям без затрат на зарубежные командировки и заранее сформированную матрицу встреч. Среди приглашенных — крупные фармдистрибьюторы, аптечные сети и клиники из Индии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении и Турции. Представители крупного многопрофильного госпиталя Мумбаи готовы обсуждать закупки. Иностранный бизнес ищет поставщиков лекарств, медоборудования, расходных материалов, косметики и БАДов.
Участие подтвердили предприятия из 11 субъектов РФ: Московской области, Калуги, Рязани, Ярославля, Пензы, Волгограда, Тулы, Пскова, Самары, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого автономного округа. Московская область выступает якорным регионом встречи.
25 ноября участники познакомятся с продукцией резидентов ОЭЗ «Дубна» на выставке и посетят действующие производства. Подробная информация и форма регистрации размещены на сайте.