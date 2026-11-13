«Мособлэнерго» подтвердило готовность к отопительному сезону 2026–2027 годов
Приказом Минэнерго России подтверждена готовность «Мособлэнерго» к работе в отопительный сезон 2026–2027 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.
Комиссия Ростехнадзора проверила во всех филиалах «Мособлэнерго» готовность объектов электросетевого хозяйства к зиме. Все подготовительные мероприятия проводились по утвержденному в компании графику.
Завершен капитальный ремонт 249 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, на 347 энергообъектах обновлены силовые трансформаторы и приведены в порядок строительные части трансформаторных и распределительных подстанций. Выполнено более 500 тысяч работ по техническому обслуживанию электрических сетей.
В рамках инвестиционной программы построено и реконструировано 156,8 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, введено 85,9 МВА дополнительной трансформаторной мощности. На 100% укомплектован и прошел дополнительное обучение персонал, к работе готовы 1063 единицы спецтехники, в том числе 142 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 47 МВт.
На круглосуточном дежурстве находятся 66 бригад, при вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются 369 бригад общей численностью 1,5 тысячи человек.
«В рамках инвестиционной программы введено значительное количество дополнительных линий и большой объем новой трансформаторной мощности. Основная цель достигнута: мы существенно снизили риски для потребителей, и теперь инфраструктура компании полностью адаптирована к работе в условиях самых низких температур и готова к предотвращению любых технологических нарушений», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Основная задача выполненных работ — снижение рисков нарушения электроснабжения потребителей Подмосковья, в том числе в условиях низких температур.