«Мособлэнерго» подтвердило готовность к отопительному сезону 2026–2027 годов

Приказом Минэнерго России подтверждена готовность «Мособлэнерго» к работе в отопительный сезон 2026–2027 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Комиссия Ростехнадзора проверила во всех филиалах «Мособлэнерго» готовность объектов электросетевого хозяйства к зиме. Все подготовительные мероприятия проводились по утвержденному в компании графику.

Завершен капитальный ремонт 249 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, на 347 энергообъектах обновлены силовые трансформаторы и приведены в порядок строительные части трансформаторных и распределительных подстанций. Выполнено более 500 тысяч работ по техническому обслуживанию электрических сетей.

В рамках инвестиционной программы построено и реконструировано 156,8 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, введено 85,9 МВА дополнительной трансформаторной мощности. На 100% укомплектован и прошел дополнительное обучение персонал, к работе готовы 1063 единицы спецтехники, в том числе 142 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 47 МВт.