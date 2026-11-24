Очередной выездной мониторинг провели на улице Спартаковской, дом 18 и улице Московской, дом 32. В поквартирном обходе участвовали представители администрации городского округа, управляющей компании и городских служб.

Специалисты проверили работу внутридомовых систем отопления и сделали замеры температуры теплоносителя. В тех квартирах, куда удалось попасть комиссии, параметры обогрева соответствуют действующим нормативам.

Мероприятия в Химках проводят в рамках контроля качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Представители профильных служб следят, чтобы показатели оставались в допустимых нормах, и продолжают поддерживать связь с жителями для дальнейшего контроля за подачей тепла.

Регулярные проверки позволяют своевременно выявлять отклонения в работе систем и оперативно реагировать на обращения граждан.