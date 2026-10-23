Еще 3 новых автобуса вывели на маршрут в Озерах

Автобусы оборудованы низким полом и механической аппарелью, которые упрощают процесс посадки и высадки маломобильных пассажиров и родителей с колясками. В салоне предусмотрена просторная площадка, а современные системы отопления, вентиляции и кондиционирования помогают поддерживать комфортную температуру в любое время года. Электронные табло и звуковое оповещение информируют пассажиров об остановках. Для зарядки мобильных устройств предусмотрены USB-разъемы. Безопасность обеспечивают камеры видеонаблюдения в салоне и по периметру автобуса, а также система защиты дверей от защемления.

На производственном участке «Озеры» работают 118 человек. В коллективе — 67 водителей и 12 слесарей по ремонту автомобилей. Во время встречи благодарственными письмами администрации городского округа Коломна отметили сотрудников за многолетний труд в сфере перевозок. Стаж каждого из работников превышает 40 лет.

История Виктора Лапшина на предприятии началась в 1979 году, правда, в ремонтной зоне, а не за рулем автобуса. Мужчина работал слесарем, помогал обустраивать хозяйство, занимался восстановлением техники. Затем получил водительские права и после службы в армии вернулся на озерскую производственную базу. За эти годы он досконально изучил все городские маршруты и управлял даже сочлененным автобусом-«гармошкой». Интерес к профессии у Виктора Сергеевича появился еще в детстве. Он продолжает оставаться верным выбранному делу, как и многие его коллеги.