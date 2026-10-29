Тендер на капремонт участка дороги объявили в деревне Ахтимнеево

В деревне Ахтимнеево Талдомского городского округа отремонтируют участок автомобильной дороги протяженностью 0,962 километра. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в Талдомском городском округе Московской области», — сказала она.

Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Работы выполнят в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование идет за счет средств бюджета Московской области и бюджета Талдомского городского округа.

Завершить работы по этому объекту планируют в 2027 году.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещается в канале ведомства в «Макс».