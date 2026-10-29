360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Тендер на капремонт участка дороги объявили в деревне Ахтимнеево

    Фото: Медиасток.РФ

    В деревне Ахтимнеево Талдомского городского округа отремонтируют участок автомобильной дороги протяженностью 0,962 километра. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

    «Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в Талдомском городском округе Московской области», — сказала она.

    Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Работы выполнят в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование идет за счет средств бюджета Московской области и бюджета Талдомского городского округа.

    Завершить работы по этому объекту планируют в 2027 году.

    Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещается в канале ведомства в «Макс».

    Читайте также

    Соревнования по пожарно-спасательному спорту прошли в Люберцах

    МЧС России

    Военно-патриотическая игра для школьников прошла в Можайске

    Ремонт двух мостов через реку Сторожку в Звенигороде завершат в этом году

    Юные инспекторы движения из Луховиц стали призерами всероссийского конкурса

    Отборочный этап конкурса «Зеленый Зачет» начался в Подмосковье

    Учебный класс средней школы №14 после капитального ремонта в Коломне

    Фестиваль «A Tutta Forza: духовое искусство» провели в Подмосковье

    В Наро-Фоминске пройдет финал конкурса «Радуга талантов»

    Новый автобус вывели на маршрут в Воскресенске

    Подмосковный системный интегратор в 4 раза ускорил работу склада «Асконы»

    Более 9 тысяч звонков поступили в экстренные службы Одинцова за неделю

    Хищение электроэнергии на 942 млн рублей выявили в Подмосковье

    Встреча представителей профильных служб ЖКХ с жителями прошла в Серпухове