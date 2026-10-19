Более 9 тысяч звонков поступили в экстренные службы Одинцова за неделю

Специалисты одинцовской «Системы-112» подвели статистику обращений, поступивших с 12 по 18 октября. Чаще всего жители вызывали скорую помощь — таких звонков зарегистрировали 4200.

В полицию и Госавтоинспекцию жители обращались 2144 раза. Еще 326 сообщений поступило по линии МЧС и пожарной охраны, 314 — в газовую службу.

В середине октября Московская область переживает очередное «бабье лето». Змеи готовятся к зимовке, но до тех пор, пока дневная температура держится выше +10 градусов, встреча с ними вполне реальна. Столкнуться с рептилиями можно в местах, которые хорошо прогревались летом: опушки, поляны с густой травой или склоны речных берегов.

Чтобы избежать неприятностей, обувайтесь в плотную высокую обувь, создавайте шум, а при встрече спокойно обойдите змею стороной. Они нападают только для самозащиты. При укусе следует меньше двигаться, принять антигистаминное и пить больше воды. Также запрещено разрезать, прижигать и накладывать жгут на рану.

Для экстренной связи жители могут воспользоваться приложением «112 МО».