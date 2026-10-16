В Подмосковье более 5 тысяч молодых многодетных семей получили выплаты

В Московской области молодые многодетные семьи продолжают получать единовременную выплату при рождении третьего или последующего ребенка. Об этом сообщило Министерство социального развития Московской области.

С момента введения меры поддержки в 2025 году выплату получили более пяти тысяч семей, общая сумма составила свыше 1,5 миллиарда рублей. С начала 2026 года поддержку получили 2,3 тысячи семей на 697 миллионов рублей.

«Мы видим, что эта мера поддержки востребована среди семей региона. С момента введения выплаты поддержку получили уже более пяти тысяч семей, а общий объем выплаченных средств достиг свыше 1,5 миллиарда рублей. Выплата призвана помочь родителям на важном этапе жизни, когда в молодой многодетной семье появляется еще один ребенок», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Выплата положена родителям в возрасте до 35 лет включительно. Обязательное условие — постоянная регистрация хотя бы одного из родителей на территории Московской области. Среднедушевой доход семьи не учитывается.

Заявление нужно подать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка через региональный портал госуслуг. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, средства поступают на счет заявителя в течение месяца.

Ранее вице-губернатор региона Людмила Болатаева отмечала, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов социальной политики Московской области. В регионе действует комплекс мер для многодетных семей: от ежемесячных пособий и компенсаций на оплату ЖКХ до бесплатного проезда и льгот при поступлении в учебные заведения.