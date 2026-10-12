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    Автобусные остановки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

    Фото: Собкоры РИАМО

    В Подмосковье восстановили поврежденные павильоны остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

    Повреждения выявили во время обследования региональной дорожной сети сотрудниками "Мосавтодора". Меры по восстановлению оперативно приняли в 10 округах.

    Восстановили остановочные пункты «Набережная Циолковского» в Жуковском на улице Дугина, «Полиграфический комбинат» в Чехове на улице Московской, «Тарасовская улица, 25» в Королеве на улице Тарасовской и «Поворот на Образцово» в Ступине на улице Знаменской.

    Кроме того, отремонтировали остановки в Солнечногорске — «Улица Горького» на улице Обуховской и «Октябрьская улица» на улице Октябрьской, а также «Школа № 5, ЦГБ — МЦД Ольгино» в Балашихе в микрорайоне Керамик на Носовихинском шоссе, «Новоселки-Слободка» в Пушкинском в городе Ивантеевке на улице Новоселки Слободка, «Школа» в Наро-Фоминске в поселке Новая Ольховка на улице Магистральной и «Больница» в Люберцах в поселке городского типа Красково на улице Карла Маркса.

    Как отметили в Минтрансе, порча остановочных павильонов делает их небезопасными, а ремонт возвращает им аккуратный вид и помогает сохранить инфраструктуру Подмосковья. Обследование дорожной сети проводится еженедельно.

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