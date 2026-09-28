Праздник к 60-летию Ледового дворца спорта «Химик» прошел в Воскресенске

На торжественной церемонии со словами приветствия выступили глава городского округа Алексей Малкин и председатель совета депутатов Сергей Матвиенко. Они отметили вклад ветеранов и действующих сотрудников в развитие спорта и вручили им заслуженные награды.

Официальной датой открытия дворца считается 22 сентября 1966 года. Тогда в товарищеском матче «Химик» обыграл чешский ЗКЛ из Брно со счетом 5:2, а первые шайбы в истории арены забросили Юрий Морозов, Анатолий Козлов, Виктор Каштанов и Евгений Егоров. С тех пор во дворце произошло множество ярких событий: здесь принимали московский «Спартак», сборные ГДР и Польши, проводили финалы первенства СССР и даже снимали знаменитый фильм «Тигры на льду».

Сегодня «Химик» — это современная арена вместимостью более 3 тысяч зрителей. Здесь тренируются команды мастеров, женский «Химик», юные воспитанники спортшколы и участники «Активного долголетия». А на площади перед дворцом установлена скульптурная композиция в честь основателей команды, трех Николаев — Эпштейна, Докторова и Хрипунова.