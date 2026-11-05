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    Тематический урок ко Дню народного единства провели в Одинцове

    Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

    Культуру коренных народов Дагестана изучили ученики четвертого класса одинцовской школы «Надежда». Учителя рассказали о культуре народов мира.

    Школьники узнали об истории и традициях даргинского народа, особенностях национальных костюмов и семейных ценностях. Поговорили о почитании старших, уважении к обычаям предков и особом отношении к гостям — гостеприимство занимает особое место в культуре даргинцев. Особый интерес вызвала творческая часть занятия: ребята попробовали нарисовать элементы национальных узоров. Работы получились яркими и самобытными.

    Такие встречи помогают расширять кругозор, знакомят с культурным наследием нашей страны и учат уважать традиции разных народов. Они надолго запоминаются ребятам и вызывают желание узнавать больше о богатом культурном наследии России.

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