Тематический урок ко Дню народного единства провели в Одинцове

Школьники узнали об истории и традициях даргинского народа, особенностях национальных костюмов и семейных ценностях. Поговорили о почитании старших, уважении к обычаям предков и особом отношении к гостям — гостеприимство занимает особое место в культуре даргинцев. Особый интерес вызвала творческая часть занятия: ребята попробовали нарисовать элементы национальных узоров. Работы получились яркими и самобытными.

Такие встречи помогают расширять кругозор, знакомят с культурным наследием нашей страны и учат уважать традиции разных народов. Они надолго запоминаются ребятам и вызывают желание узнавать больше о богатом культурном наследии России.