Урологи из Воскресенска выступили на конгрессе в Москве

Врачи урологического отделения Воскресенской больницы приняли участие в X Юбилейном Российском конгрессе по эндоурологии и новым технологиям, который прошел с 29 по 31 октября. Специалисты Дмитрий Кисляков, Игорь Матях и Владимир Преображенский выступили с научно-практическими докладами.

Врачи представили коллегам собственные клинические наработки и результаты лечения сложных патологий. Они поделились практическими протоколами лечения широкого спектра урологических заболеваний с помощью малотравматичных технологий.

В центре внимания экспертов оказался опыт отделения по внедрению Fusion-биопсии предстательной железы. Методика совмещает МРТ-снимки и УЗИ в режиме реального времени, обеспечивая прицельное взятие ткани из подозрительных участков размером в несколько миллиметров.

Врачи урологического отделения Воскресенской больницы помогают пациентам решить ряд проблем. Среди них — мочекаменная болезнь, когда камни любых размеров и локализаций дробятся гольмиевым и тулиевым лазерами через естественные мочевыводящие пути или через микропрокол до 5 мм, без открытых разрезов.

Также специалисты проводят эндоскопическую лазерную энуклеацию при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Метод позволяет бескровно удалять аденоматозные узлы объемом свыше 100–150 кубических сантиметров с сохранением сфинктера и выпиской уже через 2–3 дня.

Кроме того, в отделении выполняют робот-ассистированные операции на комплексе Da Vinci. Это нервосберегающая радикальная простатэктомия при локализованном раке предстательной железы и резекция почки при опухолях с сохранением органа.

Новые методики, прошедшие апробацию в отделении, позволяют минимизировать кровопотерю, снизить риск осложнений и возвращать пациентов к активной жизни в кратчайшие сроки.