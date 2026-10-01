Отопительный сезон начался в Лобне

1 октября в муниципалитете, как и во всей Московской области, дали отопление: тепло подано в 80 домов округа и на 27 социальных объектов. Полная подача тепла будет организована до 10 октября.

В первую очередь теплом обеспечили социальные объекты — школы, детские сады и учреждения здравоохранения, затем — жилые дома. Все необходимые подготовительные работы провели заранее.

В городе запущена модернизированная котельная «Красная Поляна». Теперь микрорайон будут обслуживать три новых котла, а подачу теплоносителя в дома обеспечат новые насосы.

Данные о работе котельной в режиме реального времени будут передаваться на пульт объединенной диспетчерской службы. Модернизация выполнена в рамках концессионного соглашения.

В 2024 году обновили котельные «Калинина» и «Луговая». Специалисты установили современные котлы, насосные системы и оборудование химической водоочистки. Новое оборудование работает в автоматическом режиме.

Глава округа Анна Кротова отметила, что обновление и цифровизация котельных позволяют повысить надежность теплоснабжения и оперативно контролировать работу систем.