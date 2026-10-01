Жители Коломны и Озер смогут сделать прививку от гриппа в выходные

В октябре жители Коломны и Озер смогут пройти вакцинацию по субботам. В поликлиниках будут открывать прививочные кабинеты по установленному графику, чтобы взрослые старше 18 лет могли пройти процедуру в выходной день. Об этом сообщили в регииональном Минздраве.

По словам заместителя главного врача медучреждения по поликлиническому разделу работы Татьяны Чернышевой, субботний прием организовали с учетом обращений жителей, которым сложно найти время для вакцинации в будние дни. Помимо прививки против гриппа, желающие смогут пройти иммунизацию от пневмококковой инфекции.

График работы кабинетов:

3 октября — поликлиника № 3 в Коломне на улице Фурманова, дом 5, и Озерская поликлиника на улице Ленина, дом 73а;

10 октября — поликлиника Подлипки в Коломне на улице Подлипки-6, дом 140;

17 октября — поликлиника № 4 в Коломне на улице Цементников, дом 26, и Озерская поликлиника;

24 октября — поликлиника № 2 в Коломне на улице Астахова, дом 9;

31 октября — Озерская поликлиника.

Прививочные кабинеты будут принимать пациентов с 8:00 до 13:00. Обратиться можно в любую из указанных поликлиник независимо от места проживания, предварительная запись не требуется.

Для вакцинации необходимо взять с собой паспорт и полис. Эти документы потребуются для внесения сведений о сделанной прививке в электронную медицинскую карту.