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    Жители Коломны и Озер смогут сделать прививку от гриппа в выходные

    Фото: Коломенская больница

    В октябре жители Коломны и Озер смогут пройти вакцинацию по субботам. В поликлиниках будут открывать прививочные кабинеты по установленному графику, чтобы взрослые старше 18 лет могли пройти процедуру в выходной день. Об этом сообщили в регииональном Минздраве.

    По словам заместителя главного врача медучреждения по поликлиническому разделу работы Татьяны Чернышевой, субботний прием организовали с учетом обращений жителей, которым сложно найти время для вакцинации в будние дни. Помимо прививки против гриппа, желающие смогут пройти иммунизацию от пневмококковой инфекции.

    График работы кабинетов:

    Прививочные кабинеты будут принимать пациентов с 8:00 до 13:00. Обратиться можно в любую из указанных поликлиник независимо от места проживания, предварительная запись не требуется.

    Для вакцинации необходимо взять с собой паспорт и полис. Эти документы потребуются для внесения сведений о сделанной прививке в электронную медицинскую карту.