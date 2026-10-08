Третий этап строительства Северного подъезда к Лобне завершат весной 2027 года

В Лобне продолжается строительство третьего этапа Северного подъезда, готовность которого достигла 39%. Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, сейчас специалисты расширяют существующее полотно для создания нового съезда.

На участке формируют земляное основание и песчаный подстилающий слой.

«Параллельно продолжается переустройство инженерных коммуникаций. Готовность дождевой канализации составляет 85%», — уточнил Марат Сибатулин.

Подготовительные и демонтажные работы полностью завершены, дорожная часть готова на 25,5%. В дальнейшем строители перейдут к укладке покрытия, монтажу освещения и благоустройству.

Проект предусматривает создание двухполосного выезда длиной 400 метров на Северный обход в сторону Дмитровского шоссе. Также во второй этап входит строительство 300-метрового участка от улицы Лесной до Локомотивной с тротуаром и шумозащитными экранами, что обеспечит выезд на улицу Киово и доступ к парку. Завершение этапа намечено на апрель 2027 года.

В мае 2026 года открыли первый этап: участок длиной 550 метров от Северного обхода до СНТ «Лесная Полянка». Полная реализация проекта улучшит транспортную доступность Лобни и обеспечит новые выезды на Северный обход.