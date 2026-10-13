Межрегиональный турнир по спортивной гимнастике прошел в Балашихе

11 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе Центра гимнастики «Балашиха» состоялся турнир «Первый. Космический!». В нем приняли участие почти 500 спортсменов из разных городов России.

Соревнования посвятили 69-й годовщине запуска первого в мире искусственного спутника Земли. Приглашенным гостем турнира стал летчик-космонавт, Герой России и мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Александр Лазуткин.

«Запуск первого искусственного спутника Земли ознаменовал собой начало новой космической эры. Благодаря этому событию тысячи мальчишек и девчонок стали мечтать о полете в космос. Моя подготовка к космическому полету началась именно в зале спортивной гимнастики. Именно любовь к спорту помогла мне преодолеть все трудности и совершить свой полет в космос. Занимайтесь гимнастикой, ребята, и вам покорятся все высоты в жизни!» — подчеркнул Александр Лазуткин.

На турнир приехали воспитанники ведущих гимнастических школ страны. Среди участников — спортсмены клуба «Динамо-Москва имени М. Я. Воронина», Московского училища олимпийского резерва № 1, школ олимпийского резерва из Калуги, Белгорода, Донецка и Нижнего Новгорода, а также спортивных школ и клубов Московской области.

В Центре спортивной и художественной гимнастики «Балашиха» занимаются более тысячи юных спортсменов. Гимнасты Центра выступают на областных и всероссийских соревнованиях.

В ближайшее время в микрорайоне Гагарина планируют открыть еще один филиал Центра гимнастики. По словам президента клуба Константина Шурыгина, это расширит возможности для занятий спортом и физического развития детей. В Центре проводят занятия для ребят от трех до 17 лет. Тренировки ведут опытные специалисты, в том числе мастера спорта России международного класса.