Китайские студенты приняли участие в мастер-классе ДШИ в Люберцах

8 октября в Детской школе искусств Дзержинского городского округа Люберцы состоялся мастер-класс по изготовлению оберега из ниток. Его участниками стали учащиеся ДШИ, а также студенты из Китая, обучающиеся в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) и проходящие производственную практику на базе школы.

Из ниток и палочек участники сделали оригинальное украшение-оберег для интерьера. Преподаватель отделения ИЗО Ирина Калинина рассказала: «В Мексике, например, такой оберег ручной работы называется „Глаз Бога“. Он охраняет от неприятностей и злых духов, его вешали даже над кроваткой маленьких детей. У славян тоже были похожие обереги, которые защищали дом от дурного глаза и приносили удачу».

Китайские студенты признались, что обязательно увезут обереги, созданные своими руками, домой. Для них это станет приятным воспоминанием о днях, проведенных в России.

Отметим, в этом году практику в ДШИ проходят 20 студентов из Китая. Сотрудничество с Московским педагогическим государственным университетом началось у школы в прошлом году.