Студенты и преподаватели подмосковного колледжа «Энергия» изготовили и передали военнослужащим в зоне специальной военной операции блиндажные печи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Печи делали студенты, обучающиеся по специальности «Сварочное производство», под руководством администрации и преподавателей колледжа. В ходе работы они применили полученные знания и отработали профессиональные навыки сварочных работ.

Изделия предназначены для обогрева помещений, просушки одежды и приготовления горячей пищи в полевых условиях.

Передача состоялась при содействии Ассоциации ветеранов СВО города Реутова.