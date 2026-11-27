В ЧУДПО «Энергетический институт повышения квалификации „Мособлэнерго“» 27 ноября 2026 года прошла итоговая аттестация слушателей программы профессиональной переподготовки «Школа главного инженера». Защиту выпускных квалификационных работ провели 12 работников Красногорского, Одинцовского, Павлово-Посадского и Щелковского филиалов компании.

В мероприятии участвовали ректор института Сергей Кропачев и заместитель главного инженера — директор департамента технической инспекции и производственной безопасности «Мособлэнерго» Олег Иванов.

«Защита выпускных квалификационных работ в „Школе главного инженера“ — это не формальное завершение учебной программы, а важный этап в формировании управленческого ядра энергетики Подмосковья. Надежность электросетевого комплекса зависит не только от оборудования, но и от людей, которые принимают решения, управляют производственными процессами, несут ответственность за безопасность», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Программа рассчитана на 500 часов и объединяет теоретическую подготовку с практическими знаниями, необходимыми для управления производственными процессами и обеспечения надежности электросетевого комплекса. Институт создан в июле 2018 года и готовит персонал более чем по 250 направлениям профессионального развития.

С 2019 года по ноябрь 2026 года обучение по программам подготовки резерва прошли 245 работников компании, в том числе 52 — по программе «Школа главного инженера». Ежегодно различные программы института проходят более 6,5 тыс. слушателей.