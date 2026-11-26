Ученики школы № 7 имени Н. И. Григорьева в Наро-Фоминске включились в волонтерскую работу по поддержке военнослужащих. В свободное от занятий время они изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, которые передают бойцам.

Работа организована так, чтобы каждый участник мог внести свой вклад. Одни школьники нарезают ленты для сетей, другие осваивают технику плетения. Для изготовления свечей учащиеся подготавливают картон и заливают его парафином. За каждым готовым изделием стоят время, старание и желание помочь тем, кто находится на передовой. Такой формат позволяет распределить обязанности и вовлечь в общее дело учащихся с разными навыками.

Школьники понимают, что маскировочные сети и окопные свечи необходимы бойцам в повседневной службе. Участие в этой работе помогает учащимся проявить заботу и неравнодушие, а также почувствовать свою причастность к общему делу. В инициативе участвуют не только ученики, но и родители вместе с педагогами школы. Совместная деятельность укрепляет связь между школьным сообществом и семьями учащихся.

Поддержка волонтерских проектов объединяет школьное сообщество и показывает, как совместные усилия превращаются в реальную помощь. Благодарность учащимся, их родителям и учителям за отзывчивость, труд и готовность поддерживать бойцов. Подобные инициативы способствуют воспитанию ответственности и неравнодушного отношения к окружающим.