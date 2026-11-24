Среди тек, кто принял участие в мероприятии — Виктория Мошкович, которая еще два года назад была на месте этих ребят, а сегодня уже делится собственным опытом. Девушка сдала единый государственный экзамен по английскому языку на 100 баллов и дважды стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Таких же успехов она добилась и по русскому языку — дважды призер и победитель. В 32-ю школу Виктория приехала на форум «100 баллов для ЕГЭ». Быть наставником ей не привыкать — уже два года она является репетитором и тренером сборной Московской области по русскому языку.

«Совет: учиться, учиться и еще раз учиться — является аксиомой. Об этом не стоит много говорить. Я считаю, что большим залогом успеха является хорошее моральное состояние, в первую очередь позаботиться о себе самом, о своем комфорте», — говорит выпускница лицея № 23 Виктория Мошкович.

Подготовила девушку ее учительница — Любовь Матвеева. Регулярные занятия и вера в ребенка — вот главный залог успеха, считает педагог. Еще недавно они сидели за разными столами — учительским и школьной партой, сегодня стоят на одной сцене и передают знания другим.

«Это безусловно очень большая гордость видеть, что дети, которые учились у тебя, добились таких высоких результатов», — говорит учитель английского языка лицея № 23 Любовь Матвеева.

После торжественной части 100-балльники и учителя отправились по аудиториям, где провели мастер-классы по написанию экзаменов. В этом году в Подольске подготовили 40 стобалльников — это лучший показатель в регионе. По количеству олимпиадников округ занимает второе место в Московской области.