Праздничный вечер «Сияние звезд» в честь 40-летия народного коллектива «Женский каприз» прошел 22 ноября в Центральном дворце культуры «Звезда». Программу подготовила руководитель студии Ирина Кормас, а вели мероприятие Сергей Семенов и Эвелина Фастовец.

Открыл концерт эстрадно-джазовый оркестр «СМ-Бэнд» из Ступина под управлением Александра Учеваткина, исполнив композицию In the Mood. С юбилеем артистов поздравили депутаты совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Ирина Вихляева, Рената Демидова и Игорь Павицкий. Руководителю и участникам коллектива вручили награды за многолетний творческий труд и вклад в культурную жизнь муниципалитета.

Всего со сцены прозвучало более 20 вокальных номеров: ретро-шлягеры, джаз, лирические баллады и патриотические песни. Зрители услышали композиции «Эти глаза напротив», «У самовара я и моя Маша», Hit the Road Jack, «Песню военных корреспондентов», а также «Родной земли» в исполнении вокальной группы «Прима».

Свое мастерство публике показали солисты и дуэты студии: Степан Гураков, Татьяна Филь, Роман Ивченков, Диана Аракелян, Екатерина Дубикова, Максим Кременчуцкий, Дарья Белоножко, Дмитрий Колотов, Светлана Трошина, Венера Хотеенкова, Таисия Мельникова, Юлия Зоркова, Валерия Жарова и Савва Смирнов. Финальным аккордом вечера стала песня «Мы вернемся», которую исполнил весь коллектив «Женский каприз».