Мигрень часто принимают за обычную головную боль и годами пытаются снять приступ анальгетиками. Однако это заболевание, которое требует правильной диагностики и лечения. О пяти характерных признаках мигрени и современных способах борьбы с ней рассказал невролог отделения медицинской реабилитации Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Ибрагим Гаджиев.

По словам специалиста, определить мигрень помогают пять основных критериев. Боль обычно пульсирует и сосредоточена в одной половине головы. Приступ продолжается от четырех до 72 часов, если его не удается остановить. Физическая активность — например, ходьба, наклоны или подъем по лестнице — усиливает неприятные ощущения. Кроме того, мигрень может сопровождаться тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к свету и звукам. Совпадение четырех из пяти признаков указывает на классическую форму заболевания.

«Мигрень — это не повод для насмешек и не „просто реакция на погоду“. Это тяжелое генетически обусловленное неврологическое заболевание, при котором мозг становится гиперчувствительным к внешним и внутренним стимулам. Во время приступа в мозге происходит настоящий „электрический шторм“. Наша задача не просто снять боль, а вернуть человеку качество жизни», — подчеркнул Ибрагим Гаджиев.

Врач обратил внимание, что при мигрени важно не откладывать прием назначенного препарата. Оптимально сделать это в первые 30–60 минут приступа. Из-за замедления моторики желудка обычные обезболивающие могут усваиваться хуже. Для купирования мигрени применяют триптаны, которые воздействуют на механизм возникновения боли. Однако подобрать подходящее средство должен невролог.

Во время приступа также рекомендуется находиться в темном, прохладном и тихом помещении. Если головная боль возникает чаще двух-четырех раз в месяц, одного лечения по необходимости может быть недостаточно. Частое употребление обезболивающих способно привести к абузусной головной боли, поэтому специалист может назначить профилактическую терапию.

Мигрень входит в число трех основных причин временной нетрудоспособности в мире. По статистике, с этим заболеванием сталкиваются около 15% людей. При этом современные методы лечения включают не только лекарственные препараты для купирования приступов, но и профилактические подходы — от ботулинотерапии до применения моноклональных антител.

МРТ обычно не выявляет изменений, характерных для мигрени: заболевание связано с особенностями биохимических процессов и работы нейронов, а не обязательно со структурными повреждениями мозга. Если головные боли повторяются и сопровождаются перечисленными симптомами, необходимо обратиться к неврологу.