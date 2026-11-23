Жители Подмосковья могут передать газораспределительные сети в собственность Московской области через региональный портал. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Услугой уже воспользовались более 300 раз. Заявителю нужно авторизоваться на регпортале, заполнить сведения о газовом имуществе и прикрепить документы. Статус заявления отображается в личном кабинете, при положительном решении договор дарения поступит туда в течение месяца.

В Мингосуправления отметили, что все приложенные к электронному заявлению документы проверит ИИ — это поможет избежать ошибок и лишних отказов.

Безвозмездно передать в областную собственность можно газовые сети, на которые зарегистрировано право собственности, при отсутствии обременений и запретов на регистрационные действия. Если объект в долевой собственности, заявление должны подать все собственники.

Услуга «Передача имущества газового хозяйства в собственность Московской области» доступна на региональном портале.