В Подмосковье работает круглосуточная горячая линия по вопросам паллиативной помощи. Пациенты и их родственники могут получить консультацию специалистов, узнать о доступных медицинских услугах и при необходимости решить вопрос о госпитализации. С начала года операторы приняли почти 11 тысяч обращений, сообщили в региональном Минздраве.

Линия объединяет информацию о работе профильных отделений, выездных патронажных бригад и специализированных школ, где родственников обучают практическим навыкам ухода за тяжелобольными.

«Через линию можно оперативно получить консультацию и при необходимости решить вопрос о госпитализации», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Обратиться за помощью можно по единому круглосуточному телефону: +7 (498) 683-83-83.

Дополнительная информация об организации паллиативной помощи на дому, госпитализации в профильные стационары и уходе за пациентами размещена на региональном портале «Паллиативная помощь».