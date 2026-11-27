Командный чемпионат Рязанской области по пулевой стрельбе из пневматического оружия прошел в Рязани. В напряженной борьбе девушки из Богородского округа завоевали почетное второе место.

Сильнейшие стрелки из разных регионов съехались на соревнования — в числе участников были команды из Ногинска, Коломны, Рязани, Тамбова, Твери, Тулы и Белгородской области.

Для воспитанников Центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа эти старты стали серьезным испытанием и отличной возможностью проверить себя на фоне сильных соперников.

Настоящим успехом завершилось выступление женской команды округа в упражнении ПП‑180 (3×60 выстрелов из пистолета): в составе команды выступали: Анастасия Сущева, Дарья Воробьева и Полина Жевлакова.

Не менее достойно проявили себя и юноши из делегации Богородского округа. Хотя им не удалось попасть в призовую тройку, ребята показали серьезную подготовку и набрали солидное количество баллов. Для них эти соревнования стали ценным соревновательным опытом.