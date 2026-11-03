Студент из Подмосковья Александр Мушковец стал победителем «Абилимпикс‑2026»

Студент профессионального колледжа «Московия» городского округа Ленинский Александр Мушковец занял первое место в компетенции «Наземные робототехнические комплексы» на Национальном чемпионате «Абилимпикс‑2026». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Наставником конкурсанта выступил Артуш Джулакян. Соревнования прошли в Москве.

Участникам предстояло выполнить комплекс задач — от проектирования и сборки узлов до отладки алгоритмов управления и выполнения точных манипуляций. Каждый этап требовал максимальной концентрации, точности и способности оперативно находить решения в нестандартных ситуациях.

В колледже отметили, что инклюзивное образование и создание равных возможностей для раскрытия талантов являются одними из ключевых приоритетов. По словам представителей учебного заведения, такие истории вдохновляют молодежь и показывают, что инженерные и технические специальности доступны всем, кто готов вкладывать силы в развитие.