Депутат Госдумы провел встречу с журналистами в Серпухове

6 октября Александр Коган встретился с коллективом учреждения «Серпуховское информационное агентство» и его руководителем Марией Панкратьевой. Парламентарий поблагодарил журналистов за работу в период выборной кампании.

В ходе диалога депутат выразил искреннюю благодарность журналистам за профессиональную и слаженную работу. Жители округа были своевременно и полно информированы о ходе выборов, что позволило каждому убедиться: процедура проходит в штатном режиме, открыто и легитимно.

Отдельной темой встречи стало формирование новой Народной программы «Единой России». Ее основой станут наказы, собранные от жителей в ходе предвыборной кампании. Всего поступило более 70 тысяч предложений — это колоссальный запрос на изменения, и каждый голос будет услышан.

Александр Коган подчеркнул, что все предложения будут внимательно проанализированы и учтены при разработке программы. Народная программа — это живой механизм обратной связи между властью и обществом.