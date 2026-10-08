Жители Подмосковья закрыли более 300 тысяч больничных через «Макс» с января

Жителям Подмосковья не обязательно приходить в поликлинику для закрытия электронного листка нетрудоспособности. Получить такую услугу можно во время дистанционной консультации с врачом через чат-бот Денис в мессенджере «Макс». С начала года жители региона таким способом закрыли уже более 300 тысяч листков нетрудоспособности.

Во время онлайн-приема специалист уточняет самочувствие пациента и оценивает его состояние, после чего принимает решение о завершении больничного.

«С начала года жители Московской области закрыли дистанционно уже более 300 тыс. больничных, записавшись на онлайн-прием через чат-бот Денис в мессенджере „Макс“», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Для оформления телемедицинской консультации необходимо быть прикрепленным к поликлинике Минздрава Московской области и иметь доступ к интернету. Записаться на прием можно через чат-бот Денис.

После оформления записи пациент получает в чате ссылку для подключения к консультации, а за два часа до ее начала приходит напоминание.

Записаться на дистанционный прием также можно через приложение «Добродел: Телемедицина» и региональный портал «Здоровье».