Многодетные семьи поздравили в Наро-Фоминске

День многодетной семьи ежегодно отмечается в Московской области 11 октября. В преддверии праздника сотрудники окружного управления социального развития № 9 и территориального управления Наро-Фоминск поздравили многодетные семьи.

Многодетные матери знают о воспитании все. В их семьях жизнь кипит, у каждого ребенка — свои новости и маленькие победы. Но в этом бесконечном круговороте забот они остаются удивительно открытыми, легкими на подъем и энергичными. Их большие сердца всегда готовы делиться теплом, а жизненный импульс заряжает всех вокруг.

Особые слова поздравления в этот день были адресованы семье Зимаревых. Анна Евгеньевна и Артем Владимирович указом президента России награждены в 2026 году медалью ордена «Родительская слава».

Не осталась без внимания и семья Пензарь. Ольга Владимировна и Василий Васильевич постановлением губернатора Московской области награждены орденом «Родительская доблесть».