Мечтала о пятерых, а стала мамой 17: история многодетной жительницы Дедовска

Жительница Дедовска стала мамой в 17-й раз. В семье теперь 12 девочек и пять мальчиков, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

В Красногорский родильный дом 44-летнюю женщину доставили с уже начавшейся родовой деятельностью. Мальчик, которого решили назвать Филиппом, родился весом 4,5 килограмма и ростом 56 сантиметров.

Мама и малыш чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

«Оказать медицинскую помощь такой пациентке — большая честь и огромная ответственность. 17-е роды — это особый случай, требующий максимальной собранности, индивидуального подхода и слаженной работы всей команды. Мы гордимся тем, что женщина доверила нам появление на свет своего малыша, и рады, что смогли оправдать это доверие», — отметила заместитель главного врача Красногорской клинической больницы по детству и родовспоможению Елена Зинатулина.

Старшей дочери женщины 22 года, младшему ребенку — два года и восемь месяцев. В Красногорске многодетная мама рожала уже во второй раз.

По ее словам, после первых родов она высоко оценила профессионализм местных специалистов и поэтому снова выбрала это учреждение.

В беседе с 360.ru жительница Дедовска рассказала, что сама росла с единственным братом, но всегда мечтала о большой семье. Она хотела пятерых детей, а дальше, по признанию женщины, была готова принимать столько детей, «сколько Бог пошлет». В итоге их стало 17.

Еще до замужества будущая многодетная мама любила проводить время с детьми и с удовольствием помогала подругам ухаживать за их малышами.