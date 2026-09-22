360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Мечтала о пятерых, а стала мамой 17: история многодетной жительницы Дедовска

    Жительница Дедовска стала матерью в 17-й раз

    Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

    Жительница Дедовска стала мамой в 17-й раз. В семье теперь 12 девочек и пять мальчиков, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

    В Красногорский родильный дом 44-летнюю женщину доставили с уже начавшейся родовой деятельностью. Мальчик, которого решили назвать Филиппом, родился весом 4,5 килограмма и ростом 56 сантиметров.

    Мама и малыш чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

    «Оказать медицинскую помощь такой пациентке — большая честь и огромная ответственность. 17-е роды — это особый случай, требующий максимальной собранности, индивидуального подхода и слаженной работы всей команды. Мы гордимся тем, что женщина доверила нам появление на свет своего малыша, и рады, что смогли оправдать это доверие», — отметила заместитель главного врача Красногорской клинической больницы по детству и родовспоможению Елена Зинатулина.

    Старшей дочери женщины 22 года, младшему ребенку — два года и восемь месяцев. В Красногорске многодетная мама рожала уже во второй раз.

    По ее словам, после первых родов она высоко оценила профессионализм местных специалистов и поэтому снова выбрала это учреждение.

    В беседе с 360.ru жительница Дедовска рассказала, что сама росла с единственным братом, но всегда мечтала о большой семье. Она хотела пятерых детей, а дальше, по признанию женщины, была готова принимать столько детей, «сколько Бог пошлет». В итоге их стало 17.

    Еще до замужества будущая многодетная мама любила проводить время с детьми и с удовольствием помогала подругам ухаживать за их малышами.

    В Подмосковье почти 2,7 тысячи волонтеров помогут жителям на выборах депутатов

    Донорская акция прошла в Подольске

    Бюллетени для голосования на выборах поступили в администрацию Мытищ

    Депутат Госдумы Чаплин напомнил о процедуре признания дачи жилым домом

    Деревня Афанасово г. о. Черноголовка

    Жители Химок проверили здоровье в рамках областной акции

    Женщину с фрагментом зубной пломбы в носу спасли в больнице в Серпухове

    Цикл антинаркотических мероприятий проведут в округе Пушкинский

    В Подмосковье спасатели вывели из леса заблудившуюся грибницу

    Подмосковье присоединится к марафону ко Всемирному дню донора костного мозга

    Студенческий форум прошел в Химках

    Благоустройство зон отдыха обсудили на Общественном совете в Люберцах

    Подмосковный врач Локтюшина: вздрагивания во сне у младенца — вариант нормы