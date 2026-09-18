Избирательные участки открылись в Можайском округе

Участки открылись на территории всего муниципалитета 18 сентября ровно в 08:00, они будут работать до 20:00. Одним из первых проголосовал житель поселка Бородино Владимир Римский.

Владимир Дмитриевич посещает каждые выборы в первый день: приходит к открытию и оставляет свой голос. Он работает председателем первичной ветеранской организации в деревне Бородино и считает голосование своим гражданским долгом.

«Я считаю, что мой голос важен. Я знаю, что такое выборы, и всегда подхожу к этому ответственно», — поделился мужчина.

Для Владимира участие в голосовании — не просто традиция, а осознанная гражданская позиция. Он не пропускает ни одни выборы и своим примером показывает: приходить на участок нужно по внутреннему убеждению, с пониманием ответственности за общее будущее.

Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября.