Безопасность дорожного движения в Глаголеве оценят в Наро-Фоминском округе

Вопрос обустройства остановок и пешеходного перехода у деревни продолжают обсуждать в муниципалитете. Специалисты проведут повторный выезд, чтобы еще раз оценить условия.

Ранее возможность размещения остановочных пунктов вдоль дороги «Московское малое кольцо — Глаголево» рассматривала комиссия по безопасности дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией.

По результатам обследования выяснилось, что необходимых условий для обустройства остановок в соответствии с нормативами нет: недостаточно площади, мешают охранные зоны линий электропередачи и особенности примыкания к проезжей части. Отдельно рассматривался вопрос о пешеходном переходе — его размещение на этом участке признали нецелесообразным.

При этом вопрос не закрыт. Представители администрации округа совместно со специалистами Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут повторный выезд на место.

Планируется выполнить дополнительные замеры и еще раз оценить существующие условия и возможные варианты организации безопасного движения. По результатам обследования будет принято дальнейшее решение.