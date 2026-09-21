Мастер-класс по изготовлению заготовок для окопных свечей прошел в Люберцах

В молодежном центре «Лидер» города Дзержинского прошел мастер-класс по подготовке заготовок для окопных свечей. Участники изготовили около 300 основ, которые передадут волонтерам для дальнейшей отправки на передовую.

Участники освоили технику обработки жестяных банок и подготовки фитилей. По итогам встречи удалось сделать около 300 основ для будущих свечей.

«Благодаря энтузиазму участников мы успешно подготовили около 300 основ. Ребята быстро освоили технику обработки жестяных банок и изготовления качественных фитилей», — рассказал директор молодежного центра «Лидер» Владимир Харламов.

Он отметил, что присоединиться к акции могут все желающие. Для этого в молодежный центр можно приносить жестяные банки, которые будут использоваться при изготовлении свечей.

Организаторы уточнили требования к материалам: банки должны быть чистыми, без крышек и этикеток, не окрашенными снаружи. Для работы подходят только высокие емкости.

Готовые заготовки передадут волонтерской группе «Огонь добра» при Николо-Угрешском монастыре. Там их зальют воском и подготовят свечи для дальнейшей отправки.