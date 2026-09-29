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    Подмосковные спортсменки выиграли 4 медали на первенстве Азии по пауэрлифтингу

    Фото: Федерация пауэрлифтинга Московской области

    Спортсменки из Московской области завоевали четыре медали на первенстве Азии по пауэрлифтингу, которое прошло с 22 по 27 сентября в Стамбуле (Турция). Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Золотые медали в дисциплинах «жим» и «жим классический» завоевали Ксения Петрякова (весовая категория до 69 килограммов, юниорки до 18 лет) с результатом 155 килограммов и Дарья Валиахметова (до 52 килограммов, юниорки до 23 лет, Серпухов) с результатом 90 килограммов. Также на высшую ступень пьедестала поднялась Ульяна Суслова (до 63 килограммов, открытая категория) с результатом 110 килограммов. Серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов (открытая категория) завоевала Елизавета Никитина с результатом 95 килограммов.

    Ксения Петрякова стала абсолютной победительницей среди юниорок до 18 лет (IPF GL 89.25) и установила мировой рекорд среди девушек в жиме. Дарья Валиахметова стала абсолютной победительницей среди юниорок до 23 лет (IPF GL 86.99).

    В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов. Турнир стал отборочным этапом для российских спортсменов на международной арене.

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