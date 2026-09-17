Еще 5 тысяч заявок на справки о задолженности по аренде подали в Подмосковье

С начала года жители и организации Подмосковья более 5,2 тысячи раз воспользовались электронной услугой для получения справки о наличии или отсутствии задолженности по аренде земельных участков.

Сервис доступен на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Использование и аренда», а также в «Личном кабинете арендатора». Оформить справку могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые арендуют землю или ранее пользовались участком на правах аренды.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и загрузить копии документов. Система на основе искусственного интеллекта проверяет прикрепленные файлы и помогает выявить ошибки.

Получение справки не требует оплаты. Услугу предоставляют в течение трех рабочих дней.