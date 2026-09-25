Праздник для будущих родителей проведут в перинатальном центре в Наро-Фоминске

Встреча начнется в 11:00 по адресу: Дедовск, ул. Больничная, дом № 5, корпус 3, второй этаж, актовый зал женской консультации.

Будущим мамам предложат экспертное УЗИ с объявлением пола ребенка, консультации по дыханию и обезболиванию во время родов, грудному вскармливанию и йога-терапии. Также специалисты расскажут о реабилитации детей до трех лет.

Для мужчин проведут отдельную встречу о партнерских родах и предложат испытать ощущения схваток с помощью специального тренажера.

«Мы очень рады, что можем приезжать к будущим родителям и дарить им не только знания, но и настоящий праздник. Формат живого общения, экспертные консультации и атмосфера поддержки — это то, что особенно важно в ожидании малыша. На празднике в Дедовске у каждой семьи будет возможность получить ответы на все волнующие вопросы, а у будущих пап — почувствовать себя по-настоящему включенными в процесс», — отметила Евгения Иксанова.

Участники также смогут принять участие в лотерее и побороться за главный приз — сертификат на роды в родзале «Комфорт». Записаться на мероприятие можно по телефону 8-800-550-30-03.