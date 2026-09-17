Благоустройство второй очереди Вишняковского лесопарка завершили в Балашихе

Итоги развития Подмосковья подвели в рамках Народной программы Единой России. Одно из наиболее ярких преображений произошло с Вишняковским лесопарком в Балашихе.

За пять лет в Подмосковье было модернизировано более 300 общественных пространств и свыше 3 тысяч «народных троп». Изменения стали возможны благодаря национальным проектам и финансированию из бюджетов всех уровней. Предложению по улучшению вносили и сами жители. Итоги развития региона отражены в Народной программе «Единой России». Например, Вишняковский лесопарк после завершения второго этапа работ стал привлекать все больше посетителей.

«Отличный парк, гуляем здесь и с внуками, и с мужем, и с друзьями, которые к нам приезжают. Очень много спортивных площадок — для детей просто раздолье. Нравится кормить уток. Мы еще приезжаем за родниковой водой сюда», — рассказала местная жительница Елена Жарова.

Второй этап благоустройства 85 гектаров дикого леса занял около года. Там появились спортивные объекты, малые архитектурные формы, веревочный парк и дорожки. Такое преображение особенно радует тех, кто эти места помнит еще до начала работ.

«Я знаю этот парк давно уже. Тут просто бурелом был, а сейчас это супер, я наслаждение получаю от этого парка. Я хожу сюда при любой возможности каждый день, потому что я пенсионер. В общем я очень доволен этим парком», — поделился посетитель Владимир Горихин.

Также в лесопарке возвели сцену Мейерхольда. Ее торжественно открыли 12 сентября. Театральная декорация была создана по мотивам одной из неосуществленных задумок режиссера.

«На день города прошло необычное мероприятие: был перформанс, театрализованное представление с артистами, с оркестром. Очень понравилось, потому что все было в живой постановке — необычная сцена, несколько ярусов. Это тоже особое впечатление произвело», — сказала лидер общественного мнения Валерия Гурякова.

За последние пять лет в Балашихе также облагородили и другое знаковое место притяжения — Ольгинский лесопарк. Там удалось привести в порядок в общей сложности 71 гектаров леса. Для качественного отдыха горожан в лесопарке разделили пешеходные тропы и велодорожки, установили детские спортивные площадки, футбольное поле для игр и различные малые архитектурные формы.

Итогом реализации Народной программы стало и комплексное развитие дворов. Например, этом году в Алексеевской роще на улице Дмитриева благоустроили пешеходные дорожки, установили урны и лавочки, в том числе из вторсырья, а еще озеленили территорию и обновили детские площадки. Сами жители активно участвовали в разработке проекта. По их инициативе расширили парковку — прибавилось 15 мест. Всего же за пять лет преобразились 59 придомовых пространств и 120 игровых площадок.