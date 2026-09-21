Почти 4,9 тысячи человек проверили здоровье в парках Подмосковья с июня

В минувшую субботу, 19 сентября, выездные медицинские бригады работали в парках 11 округов Подмосковья. За один день профилактическое обследование прошли 174 человека, а с начала лета участниками акции «Проверь свое здоровье в парке» стали почти 4,9 тысячи жителей региона.

Посетители парков могли измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования, которые входят в первый этап диспансеризации. При выявлении показаний врачи направляли жителей в поликлинику для более подробного обследования.

«Выездные профилактические осмотры в парках по выходным дают жителям возможность проверить здоровье в удобном формате, совмещая это с отдыхом на открытом воздухе», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Медицинские пункты работали, в частности, в Волоколамске, Егорьевске, Реутове и Чехове.

Результаты проведенных исследований доступны в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье». Специалисты отмечают, что регулярные профилактические обследования позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.