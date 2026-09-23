На промпарки направят 12,7 млрд рублей за два года

На создание и развитие промышленных, бизнес- и технопарков в ближайшие два года из федерального бюджета направят 12,7 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента России с членами правительства.

Отобранные в 2026 году 32 новых проекта появятся в 18 субъектах России. В 2027 году будет направлено 10,8 млрд рублей, в 2028 году — 1,7 млрд рублей. Средства регионы начнут получать после выполнения обязательных условий: прохождения госэкспертизы и заключения соглашений с резидентами и управляющими компаниями.

«За пять лет реальная выручка в расчете на одного работника у резидентов росла кратно выше, чем у всего сектора малого и среднего бизнеса — 39% у резидентов и 2% у сектора МСП», — подчеркнул Решетников.

Минэкономразвития продолжает масштабировать механизм: субсидии предоставляются в рамках федерального проекта по развитию МСП. Частные инвесторы обязаны софинансировать проект в размере не менее 30% от его стоимости. Строительство необходимо завершить за два года, а на Дальнем Востоке и в Арктической зоне срок продлен до трех лет. Резидентами парков могут стать только субъекты малого и среднего бизнеса.

Конкурс на получение субсидий проводится ежегодно, в нем участвуют все регионы. Субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью могут получить на создание парков от 400 до 600 млн рублей, а регионы с высокой — до 200 млн рублей. Особое внимание по поручению Владимира Путина уделяется воссоединенным и приграничным регионам: для них предусмотрен отдельный лимит и конкурс, а также максимальный размер субсидии на один проект — до 600 млн рублей. В 2026 году поддержаны два таких проекта: в Херсонской области появится бизнес-парк — центр внедрения современных агротехнологий, в Белгородской области будут производить стройматериалы, металлоизделия, лакокрасочную продукцию и горнодобывающее оборудование.

Среди победителей нового отбора прослеживается устойчивая тенденция: регионы все чаще выбирают для парков отраслевую специализацию. Еще один сигнал — рост числа заявок от субъектов России, где действующие парки уже полностью заполнены резидентами.

Механизм создания парков встроен в запуск нового инвестиционного цикла: он дает бизнесу готовую инфраструктуру, снижает издержки и ускоряет запуск проектов в нужных отраслях. Заявки оценивает экспертная группа при Минэкономразвития, в которую входят представители Минпромторга России, профильных ассоциаций и общероссийских объединений предпринимателей. В оценке также участвуют институты развития — АО «КРДВ», АО «КАВКАЗ.РФ», «Сколково» и Корпорация МСП.

К 2030 году в рамках поручения президента России в стране должно появиться не менее 100 промпарков, технопарков и бизнес-парков для малого и среднего бизнеса, а на территории ДФО и АЗРФ — минимум 10 таких парков.