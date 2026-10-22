Глава Серпухова проверил готовность спецтехники к зиме

Продолжается переоборудование техники для зимней работы. В этом сезоне парк коммунального предприятия пополнили два новых ротора для тракторов. Подготовлены комбинированные дорожные машины, тракторы с отвалами и прицепами для распределения противогололедных материалов. Планируется активно использовать трактор МТЗ-320 с роторным оборудованием для уборки тротуаров.

В распоряжении комбината имеется около 120 единиц уборочной техники. На сегодняшний день ее готовность к зиме составляет около 80%.

Продолжается закупка самосвалов, в планах — приобретение четырех тракторов и двух фронтальных погрузчиков. Полностью завершить подготовку должны к 1 ноября.

«Важно, чтобы к началу устойчивых холодов вся техника была готова к работе. От этого напрямую зависит качество уборки дорог и тротуаров, а значит, безопасность и комфорт жителей округа», — отметил Алексей Шимко.