Спортсмен из Чехова стал призером первенства Европы по муай-тай

Чемпионат и первенство Европы по муай-тай проходили в Париже с 17 по 25 октября и объединили порядка 600 тайбоксеров из 44 стран мира. В этом году спортсмены из России выступали под национальным флагом и гимном.

Чехов на соревнованиях представил воспитанник бойцовского клуба «Бояр» Макар Рябов. Он продемонстрировал яркую технику в серии поединков, добавив важную награду в копилку российской сборной. Итогом выступления команды стало первое место в общекомандном зачете: Россия завоевала 72 медали, уверенно опередив украинскую сборную на 25 наград и хозяев турнира — Францию на 30 наград.

В ноябре на первенство мира, которое состоится в Греции, поедет еще одна воспитанница чеховского клуба — Полина Шереметьева. В апреле этого года она стала победительницей первенства России по муай-тай.

Тренирует спортсменов Олег Чуприн.