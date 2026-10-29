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    Спортсмен из Чехова стал призером первенства Европы по муай-тай

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    Чемпионат и первенство Европы по муай-тай проходили в Париже с 17 по 25 октября и объединили порядка 600 тайбоксеров из 44 стран мира. В этом году спортсмены из России выступали под национальным флагом и гимном.

    Чехов на соревнованиях представил воспитанник бойцовского клуба «Бояр» Макар Рябов. Он продемонстрировал яркую технику в серии поединков, добавив важную награду в копилку российской сборной. Итогом выступления команды стало первое место в общекомандном зачете: Россия завоевала 72 медали, уверенно опередив украинскую сборную на 25 наград и хозяев турнира — Францию на 30 наград.

    В ноябре на первенство мира, которое состоится в Греции, поедет еще одна воспитанница чеховского клуба — Полина Шереметьева. В апреле этого года она стала победительницей первенства России по муай-тай.

    Тренирует спортсменов Олег Чуприн.

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